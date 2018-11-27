video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بتر ساق عامل تعثرت قدم أثناء عبور السكة للحديد فى المنصورة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:22 م
بتر ساق عامل تعثرت قدم أثناء عبور السكة للحديد فى المنصورة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أصيب عامل ببتر فى القدم اليسرى بعدما صدمه قطار المنصورة الزقازيق أثناء عبوره شريط السكه الحديد وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النقيب عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ، بوصول المدعو صلاح ر د 63 عاما عامل ومقيم عزبة عقل مصابا ببتر بالقدم اليسرى من اسفل الركبة.

 

وبالفحص تبين اثناء عبور المصاب شريط السكة بمنطقة الورش بعزبة عقل تعثرت قدماه وسقط على شريط السكة الحديد واصطدم به احد القطارات المتجه من المنصورة للزقازيق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع لص سقط من أعلى عقار أثناء هروبه من مطاردة الأهالى بالزيتون

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار الحوادث

قطار المنصورة الزقازيق




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة