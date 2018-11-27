بتر ساق عامل تعثرت قدم أثناء عبور السكة للحديد فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب عامل ببتر فى القدم اليسرى بعدما صدمه قطار المنصورة الزقازيق أثناء عبوره شريط السكه الحديد وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النقيب عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ، بوصول المدعو صلاح ر د 63 عاما عامل ومقيم عزبة عقل مصابا ببتر بالقدم اليسرى من اسفل الركبة.

وبالفحص تبين اثناء عبور المصاب شريط السكة بمنطقة الورش بعزبة عقل تعثرت قدماه وسقط على شريط السكة الحديد واصطدم به احد القطارات المتجه من المنصورة للزقازيق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.