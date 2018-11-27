video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يناقش الإستعداد لحملة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:24 م
بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يناقش الإستعداد لحملة 100 مليون صحة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عدد من ملفات الصحة وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، والاستعدادات لإنطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية القضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة"، وذلك بحضور دكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد جمال، مدير عام التأمين الصحى، والدكتور محمد يونس، مدير التخطيط، والدكتور مجدي شنح، مدير الطوارئ، والدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير العلاج الحر، ولدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء فى كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم غلق المستشفى الخاص بدسوق بناءً على المخالفات الموجودة بها وستظل مغلقة حتى تلافى الملاحظات مؤكداً على متابعة الإجراءات طبقاً للقانون، وذلك على خلفية وفاة المواطنة هدى ابراهيم الشاعر، 32 سنة، نتيجة اعطائها جرعة تخدير زائدة " البنج" أثناء إجراء عملية جراحية لإستئصال الزائدة الدودية، وكان محافظ كفرالشيخ، قد أحال المسئولين عن المستشفى الخاص بدسوق الى النيابة العامة، وقرر إغلاقها، بالإضافة الى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام التام بروح المهنة وما تفرضه من أدبيات التعامل مع المرضى والتواجد أثناء أوقات العمل والنوبتجيات والاهتمام الكافي بالمريض، ونشر ثقافة تواجد الاطباء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الاهتمام بالتأمين الصحي وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للمواطنين وخاصةً لكبار السن، وحصر عجز الأطباء بالمستشفيات، وتكثيف الحملات على العيادات الخاصة والتأكد من التزامها بالتراخيص الخاصة بمديرية الصحة، وغلقها في حالة مخالفتها للقانون، حيث تسعى نقابة الأطباء جاهدةً لترخيص كافة المستشفيات والعيادات الخاصة بما لا يخالف الاشتراطات الخاصة بالقانون، لافتاً انه سيتم أطلاق مبادرة " كفرالشيخ خالية من العيادات الخاصة غير المرخصة "، وتعريف المواطنين بالمنشآت الطبية المرخصة حرصاً على سلامتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه لابد من تحقيق التعاون الكامل بين التأمين الصحي ومديرية الصحة لتطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفيات التأمين الصحي، مكلفاً مدير الطوارئ بتواجد طبيب على مدار 24 ساعة على أن يكون لديه قاعدة بيانات بسيارات الإسعاف والأسرة الخالية بالمستشفيات وتفعيل الخط الساخن للطوارئ 137.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ: افتتاح فصلين ثانويين للتمريض وزيادة الكثافة

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حملة

مستشفى

تأمين صحي

طوارئ

اطباء

طوارئ




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة