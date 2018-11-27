بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يناقش الإستعداد لحملة 100 مليون صحة

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عدد من ملفات الصحة وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، والاستعدادات لإنطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية القضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة"، وذلك بحضور دكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد جمال، مدير عام التأمين الصحى، والدكتور محمد يونس، مدير التخطيط، والدكتور مجدي شنح، مدير الطوارئ، والدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير العلاج الحر، ولدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء فى كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم غلق المستشفى الخاص بدسوق بناءً على المخالفات الموجودة بها وستظل مغلقة حتى تلافى الملاحظات مؤكداً على متابعة الإجراءات طبقاً للقانون، وذلك على خلفية وفاة المواطنة هدى ابراهيم الشاعر، 32 سنة، نتيجة اعطائها جرعة تخدير زائدة " البنج" أثناء إجراء عملية جراحية لإستئصال الزائدة الدودية، وكان محافظ كفرالشيخ، قد أحال المسئولين عن المستشفى الخاص بدسوق الى النيابة العامة، وقرر إغلاقها، بالإضافة الى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام التام بروح المهنة وما تفرضه من أدبيات التعامل مع المرضى والتواجد أثناء أوقات العمل والنوبتجيات والاهتمام الكافي بالمريض، ونشر ثقافة تواجد الاطباء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الاهتمام بالتأمين الصحي وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للمواطنين وخاصةً لكبار السن، وحصر عجز الأطباء بالمستشفيات، وتكثيف الحملات على العيادات الخاصة والتأكد من التزامها بالتراخيص الخاصة بمديرية الصحة، وغلقها في حالة مخالفتها للقانون، حيث تسعى نقابة الأطباء جاهدةً لترخيص كافة المستشفيات والعيادات الخاصة بما لا يخالف الاشتراطات الخاصة بالقانون، لافتاً انه سيتم أطلاق مبادرة " كفرالشيخ خالية من العيادات الخاصة غير المرخصة "، وتعريف المواطنين بالمنشآت الطبية المرخصة حرصاً على سلامتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه لابد من تحقيق التعاون الكامل بين التأمين الصحي ومديرية الصحة لتطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفيات التأمين الصحي، مكلفاً مدير الطوارئ بتواجد طبيب على مدار 24 ساعة على أن يكون لديه قاعدة بيانات بسيارات الإسعاف والأسرة الخالية بالمستشفيات وتفعيل الخط الساخن للطوارئ 137.