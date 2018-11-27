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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:18 م
خالد صلاح
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انتشال 11جثة من أكبر مقبرة جماعية ب"الرقة " شمالى سوريا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:39 م
انتشال 11جثة من أكبر مقبرة جماعية ب"الرقة " شمالى سوريا سوريا
أ ش أ
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تمكنت السلطات المحلية في "الرقة " شمالي سوريا، اليوم الثلاثاء ، من انتشال المزيد من الجثث من أكبر مقبرة جماعية يجري اكتشافها قرب المدينة، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش " الإرهابي، قبل تقهقره.

وصرح فريق "الاستجابة الأولية " التابع لمجلس الرقة المدني، لقناة "سكاي نيوز"الإخبارية ، بأنه تمكن من انتشال 11 جثة من مقبرة "البانوراما"، الواقعة جنوبي المدنية، التي أعلن عن تحريرها من قبضة "داعش " في أكتوبرالعام الماضي " 2017 ".

وتعتبر المقبرة الجماعية في منطقة "البانوراما" ، الأكبر في المدينة، حيث قدرت الفرق الطبية، وجود أكثر من ألف وخمسمائة جثة دفت فيها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

وكانت عمليات استخراج رفات الموتى من المقبرة قد بدأت مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تلقى الفريق بلاغا بشأنها في أغسطس الماضي.

 


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