video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. حاكم عجمان يشارك فى احتفالية خاصة.. صور

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:23 م
اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. حاكم عجمان يشارك فى احتفالية خاصة.. صور حاكم عجمان
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

فى إطار احتفالات اليوم الوطنى الـ 47 للإمارات، شارك الشيخ حميد بن راشد النعيمى، عضو المجلس الأعلى وحاكم عجمان والشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، فى احتفال أكاديمية عجمان باليوم الوطنى.

 

2

وأشاد حاكم عجمان بالفعاليات التى سلطت الضوء على إنجازات الدولة وحضارتها وثقافتها وتراثها ونهضتها، مؤكدا على أن أبناء الوطن من الطلاب والطالبات وعلى مختلف مراحلهم الدراسية يعتزون ويفخرون بما حققته الدولة من تقدم ورقى حضارى فى الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعمرانية.

4
 

وقال الشيخ حميد بن راشد، إن هذه الإنجازات تنبع من رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحرصهم الدائم على تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعب الإمارات.

2
 

 

3
 
 
5
 
 
6
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حاكم عجمان يكرم المنطقة الحرة بـ4 جوائز فى سباق التميز الحكومى

ممثل الإمارات وحاكم عجمان وولى عهده يهنئون السيسى بفوزه برئاسة مصر

اليوم الوطنى للامارات

اليوم الوطنى الـ 47

الامارات

اخبار الامارات




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة