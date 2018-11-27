اليوم الوطنى الـ47 للإمارات.. حاكم عجمان يشارك فى احتفالية خاصة.. صور

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار احتفالات اليوم الوطنى الـ 47 للإمارات، شارك الشيخ حميد بن راشد النعيمى، عضو المجلس الأعلى وحاكم عجمان والشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، فى احتفال أكاديمية عجمان باليوم الوطنى.

وأشاد حاكم عجمان بالفعاليات التى سلطت الضوء على إنجازات الدولة وحضارتها وثقافتها وتراثها ونهضتها، مؤكدا على أن أبناء الوطن من الطلاب والطالبات وعلى مختلف مراحلهم الدراسية يعتزون ويفخرون بما حققته الدولة من تقدم ورقى حضارى فى الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعمرانية.





وقال الشيخ حميد بن راشد، إن هذه الإنجازات تنبع من رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحرصهم الدائم على تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعب الإمارات.











