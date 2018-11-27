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اليابان تدرس شراء 100 طائرة إف-35 إضافية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:52 ص
اليابان تدرس شراء 100 طائرة إف-35 إضافية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (رويترز)
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ذكرت صحيفة نيكى اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية تدرس شراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة إضافية طراز (إف-35) من الولايات المتحدة فى صفقة تتجاوز قيمتها تريليون ين (8.8 مليار دولار).

وقالت نيكى دون الإشارة إلى مصادر إن اليابان تخطط بالفعل لشراء 42 طائرة شبح مقاتلة.

ويسعى الجيش اليابانى إلى زيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية العام المقبل لإجراء عمليات تحديث رئيسية تمكنه من اسقاط صواريخ كوريا الشمالية الباليستية التى تعتبرها طوكيو تهديدا مستمرا على الرغم من تعهد بيونجيانج بالتخلى عن برنامجها النووى.

وكانت اليابان أعلنت فى يوليو الماضى أنها اختارت شركة لوكهيد مارتن لصنع رادار قوى جديد كلفتة 1.2 مليار دولار من أجل محطتين أرضيتين لمنظومة إيجيس الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية هدفهما الحماية من أى ضربات صاروخية محتملة من كوريا الشمالية.

 

وتسعى طوكيو كذلك إلى مواجهة القوة الجوية والبحرية المتنامية للصين فى المياه المحيطة باليابان.

 


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