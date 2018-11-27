المنظمة الدولية للهجرة: إجلاء 100 مهاجر إثيوبى فى اليمن إلى بلادهم

أديس أبابا (أ ش أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إجلاء 102 مهاجر إثيوبى فى اليمن بشكل طوعى إلى بلادهم عبر مطار صنعاء الدولى لأول مرة منذ عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء، عن المنظمة قولها عبر موقع تواصل الاجتماعى "تويتر": أن أول جسر جوى تابع للمنظمة الدولية للهجرة من صنعاء إلى أديس أبابا ساعد على نقل 102 مهاجر إثيوبى للعودة إلى ديارهم..مشيرة إلى أن هذه الرحلة هى الأولى من 4 رحلات من المقرر أن تنقل أكثر من 418 مهاجرا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أجلت بشكل طوعى الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين واللاجئين الصوماليين فى اليمن منذ بدء الحرب عام 2015 عبر ميناءى الحديدة وعدن.