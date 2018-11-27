المكسيك تدعو لإجراء تحقيق فى إطلاق أمريكا الغاز المسيل للدموع عند الحدود

رويترز

ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية فى بيان أن الوزارة قدمت مذكرة دبلوماسية للحكومة الأمريكية طالبت فيها بإجراء "تحقيق كامل" فيما وصفته بأنها أسلحة غير فتاكة جرى توجيهها صوب الأراضى المكسيكية يوم الأحد.

وجاء الطلب الرسمى بعدما أطلقت السلطات الأمريكية عبوات الغاز المسيل للدموع على مهاجرين فى المكسيك قرب المعبر الحدودى الذى يفصل تيخوانا عن سان دييجو بكاليفورنيا، عندما اخترق بعضهم السياج الحدودى إلى الولايات المتحدة.

وذكرت سلطات الحدود في الولايات المتحدة أنها ألقت القبض على أكثر من 40 شخصا على الجانب الأمريكى من الحدود، معبرة عن اعتقادها بأنه لم ينجح أحد فى العبور لمسافة أبعد داخل كاليفورنيا.