المعاهد الأزهرية: تقديم ملفات 111 معهدا لـ"ضمان الجودة" تمهيدا لاعتمادهم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد المعاهد التى تقدمت بملفاتها لهيئة اعتماد الجودة، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الحالى، 111 معهدا أزهريا، وقال الشيخ على خليل، رئيس القطاع، إنه سيتم تسيير عدد من الجولات لزيارات المعاهد المرشحة للحصول على اعتماد الجودة، ضمن خطة الفصل الدراسي الأول، للعام الحالى 2018/2019.

الجدير بالذكر؛ أنه تم تجهيز وتطوير البنية الأساسية لهذه المعاهد، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة، بحسب رئيس القطاع؛ تشمل الزيارات جميع مراحل التعليم المختلفة، متضمنة: 53 معهدا أزهريا بالمرحلة الابتدائية، و22 معهد أزهريا بالمرحلة الإعدادية، و9 معاهد بالمرحلة الثانوية، و27 معهدا بمرحلة رياض الأطفال.