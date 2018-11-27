"المصرية للاتصالات WE" تستعرض أحدث تطبيقات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المستقبل

عرضت الشركة المصرية للاتصالات WE أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كإنترنت الأشياء وتطبيقات المستقبل، وذلك خلال مشاركتها بالمعرض والمؤتمر الدولى "cairo ict".

وتفقد الجناح، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره اللبنانى جمال الجراح، بأقسامه المختلفة، وأبديا إعجابهما بما وصلت إليه الشركة من تطور كبير فى خدماتها.

تكنولوجيا المستقبل

واستعرضت المصرية للاتصالات "WE Digital"، على شاشة كبيرة داخل الجناح مراكز البيانات العملاقة التى تبدأ من الكوابل البحرية والمنصات الرقمية والحوسبة السحابية، والتى تشمل منصات التأمين السحابية، ومنصات إنترنت الأشياء، والفيديو كونفرنس، ومنصات تحليل البيانات، وخدمات الكاميرات والمراقبة الرقمية، لم تتوقف "WE Digital" عند هذا الحد، بل انطلقت لبناء مراكز بيانات إقليمية عملاقة لاستضافة كبريات الشركات العالمية. وربما كان تطبيق "Smart Agriculture" الذى أطلقته الشركة فى جناحها مثال قوى لتأثير تطبيقات إنترنت الأشياء على حياتنا فى المستقبل، حيث يمنح هذا التطبيق للمزارعين حلولا رقمية للتحكم فى عملية الزراعة والرى واستخدام الطاقة، وجمع هذه المعلومات على لوحة متابعة البيانات Dashboard.

اتفاقيات وشراكات استراتيجية

وشهدت أيام المعرض نشاطا مكثفًا للمهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، حيث وقع خلال فترة المعرض على عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة إريكسون لتطوير تقنيات الجيل الخامس، والتى تضمن للشركة ريادتها للسوق ووضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير قدرات الشبكة استعداداً لتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته.

وأطلقت الشركة أيضًا شراكة استراتيجية مع شركة "فيزا" لدعم الشمول المالى وحلول المدفوعات الرقمية، والتى تهدف إلى إطلاق عدد من المبادرات لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية لمختلف فئات المجتمع بشكل عام ولعملاء المصرية للاتصالات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأفراد، من خلال دعم منصات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية، وإصدار البطاقات والحلول، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات، وتعزيز جهود الابتكار والإبداع.

وأعلنت المصرية للاتصالات عن شراكة مع شركة "سونى” العالمية عبر علامتها التجارية "PlayStation" لإطلاق خدمات جديدة لعملاء الشركتين، وهى أول اتفاقية بين "سونى” ومشغل اتصالات فى الشرق الأوسط، حيث ستطلق الشركة لمستخدمى "PlayStation" باقات انترنت منفصلة عن الباقة الرئيسية بسرعات عالية، وكذلك تقديم عروض خاصة للألعاب فى فروع WE.

كما وقعت المصرية للاتصالات وشركة فايبر مصر والشركة العربية للمشروعات العقارية آركو، اتفاقية تعاون ثلاثية، بحيث تحصل "أركو" على جميع الخدمات الرقمية من خلال شبكة المصرية للاتصالات، باستخدام مراكز البيانات الخاصة بالشركة ومنصاتها الرقمية المختلفة كمنصات إنترنت الأشياء، وحفظ وتحليل البيانات وتأمينها. وتعد هذه الصفقة الأولى الخاصة لمجتمع رقمى بالكامل للتمتع بجميع الخدمات.

الجيل الخامس

وشهد جناح المصرية للاتصالات هذا العام إقبالا كبيرا من الزائرين على أول تجربة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G فى مصر، حيث تقدم الشركة للزائرين لأول مرة فرصة حقيقة لتجربة حية لاستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الجيل الخامس فى مجال المحمول وتطبيقاته، مثل تطبيقات إنترنت الأشياء التى تقوم فى الأساس على السرعات الفائقة التى تتيحها هذه التكنولوجيا، إذ يستطيع الزائر أن يرى كيف سترسم تطبيقات انترنت الأشياء ملامح المستقبل وتنطلق به نحو أفاق أوسع.

واستعرضت الشركة فى جناحها أيضًا إمكاناتها القوية فى مجال البرودباند، وكيفية زيادة السرعات على الكابلات النحاسية الحالية، والتى تصل إلى 300 ميجا و1 جيجا عبر تقنيات جديدة، وقدمت الشركة هذا العام VOLTE والذى يحدث تطورًا كبيرًا فى خدمات الصوت عبر الموبايل، واستعرضت أيضًا الشركة فى هذا الجزء شراكتها مع "نوكيا" فى تطوير الشبكة الفقرية فى مصر بسرعات تشهدها أفريقيا لأول مرة.

خدمة العملاء

وعرضت الشركة فى جناحها عمليات التطوير الكبيرة التى تقوم بها فى مجال خدمة العملاء، حيث تم عمل سيناريوهات أتوماتيكية للرد على استفسارات العملاء وحل مشاكلهم بطريقة آلية بعيدا عن استخدام العنصر البشرى، وكذلك تكوين قاعدة معلوماتية كبيرة لخدمة العميل ذاتيا بحيث يستطيع التحكم بشكل كامل فى خدمات حسابه وفواتيره وخدمات الدعم الفنى، فمثل هذه التكنولوجيا توفر على العملاء الوقت والجهد وتزيد من معدلات الرضا التى تضعها الشركة على رأس أولوياتها.

المسؤولية المجتمعية

أبرزت المصرية للاتصالات فى جناها أنشطة المسؤولية المجتمعية، التى يتجه جزء كبيرة منها إلى تطويع أدوات التكنولوجيا لخدمة ذوى الإعاقة، حيث استعرضت الشركة تطبيقا خاصا أطلقته لذوى الإعاقات البصرية والسمعية للتعريف بخدمات الشركة، وهى أول شركة اتصالات فى مصر تقدم مثل هذا التطبيق، وقامت الشركة بدعوة العديد من مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة لتقديم تجربة حية لاستخدام هذه التطبيقات خلال فترة المعرض.

رسالة هامة

رسالة هامة تبعث بها المصرية للاتصالات لزائرى جناحها بمعرض "كايرو أى سى تى” هذا العام، أن تاريخها العريق فى خدمة المواطن المصرى جعلتها الأقرب إلى تلبية احتياجاته، وأن إمكاناتها التكنولوجية الكبيرة جعلتها تضمن لعملائها القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم كل يوم،

واستطاعت الشركة بهذا الجناح الكبير أن تستعرض أمام الزائرين قدراتها وأن تعلن بشكل واضح عن نفسها ككيان كبير لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الهاتف الثابت والمحمول، بل يمتد ليشمل أنشطة هامة كالكوابل البحرية والبنية التحتية والحلول الرقمية التى ستشكل ملامح المستقبل.