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ومصر بوابة العبور إلى أفريقيا..

المصرية البريطانية للأعمال: اهتمام متزايد من بريطانيا بالاستثمار بمصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:49 م
المصرية البريطانية للأعمال: اهتمام متزايد من بريطانيا بالاستثمار بمصر جانب من فعاليات مؤتمر البترول والغاز فى مدينة مانشستر
رسالة مانشستر – أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب
 
قالت نادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، اليوم الثلاثاء، إن بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية إلى المملكة المتحدة، تأتى فى إطار تقديم الصورة الكاملة لتطورات مؤشرات الاقتصاد المصرية الكلية وقصص نجاح برنامج الإصلاح والشركات المصرية أمام المستثمرين ودوائر الأعمال البريطانية، مؤكدة أن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار فى مصر من قبل المستثمرين الإنجليز.
 
 
وأكدت نادية لملوم، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، على هامش مشاركتها فى مؤتمر البترول والغاز، الذى يعقد فى مدينة مانشستر الإنجليزية، ضمن فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن المشاركة فى فعاليات مؤتمر البترول والغاز ، تأتى للعام الثانى على التوالى، بعد المشاركة خلال العام الماضى فى مؤتمر بمدينة إيبردين الإسكتلندية، وضرورة الذهاب إلى مجتمع الاستثمار فى المملكة المتحدة وعرض الفرص الاستثمارية التى تتيحها مصر أمام المستثمرين، مؤكدة أن مصر تعد بوابة لدخول الأسواق الأفريقية عبر الاتفاقيات التى عقدتها مصر مع دول القارة السمراء، لافتة إلى ضرورة الاستفادة اقتصاديا فى مصر، من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى.
 
 
 
وإنطلقت اليوم الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
 
 
ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.
 
وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.
 
 
ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
 
 
ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.
 
 
 
 

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