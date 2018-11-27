المستشار التجارى الصينى: مصر أولت اهتماما بالغا بتحسين الاستثمار فى 2018

قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين، إن التعاون بين القاهرة وبكين فى المشاريع الرئيسية حقق نتائج مثمرة فى عام 2018، حيث بلغت قيمة عقود مشاريع المقاولات التى وقعتها الشركات الصينية فى مصر 7.59 مليار دولار أمريكى من يناير إلى سبتمبر، بما يسجل زيادة كبيرة بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية.

وأشار فى المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى إلى أن مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان على وشك الانتهاء من عملية التمويل، وبدأت المرحلة الأولى من المنطقة التجارية المركزية الجديدة للعاصمة الجديدة، كما تم اختيار التحالف الصينى لإنشاء محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء من الفحم النظيف، ويجرى الجانبان حاليا مفاوضات فنية، بالإضافة إلى ذلك، يتقدم التعاون الثنائى بسلاسة فى مشاريع خطوط إنتاج الاسمنت ومحطات الطاقة الكهروضوئية والمحطات الفرعية والميناء وغيرها.

أما عن الاستثتمار، فأكد بينج أن الحكومة المصرية أولت فى 2018 اهتماما بالغا فى تحسين بيئتها الاستثمارية مما ساهم فى استمرارية زيادة النية الاستثمارية للشركات الصينية فى مصر، حيث بلغ حجم الاستثمار غير المالى المباشر فى مصر 45 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2018، بزيادة قدرها 68% على أساس سنوى، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية.

وأشار إلى أن شركات جوشى ونيوهوب وتيدا وhengtong و XD&EGMac انضمت حديثا إلى السوق المصرى فى 2018.