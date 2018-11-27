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المدرس صاحب واقعة "التنمر " لـ النيابة " : لم أقصد إهانة "بسملة "

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:06 م
المدرس صاحب واقعة "التنمر " لـ النيابة " : لم أقصد إهانة "بسملة " الطالبة بسملة على عبد الحميد
دمياط عبده عبد الباري
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نفى سامي دياب ، المعلم ،المتهم بالتنمر والاستهزاء والسخرية من الطالبة بسملة عب الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية ، مؤكدا  أمام النيابة العامة : أنه قال للطلاب حرفيا أعرب جملة بسملة طالبة سمراء وليس سوداء كما تردد ، مضيفا كيف أسخر منها وأنا أسمر زيها "

 
وكانت  مباحث قسم شرطة ثان دمياط ، استدعت المعلم عقب انتهاء اليوم الدراسي وتم التحفظ عليه وإحالته الي نيابة بندر دمياط وخضع الي تحقيقات استمرت 5ساعات متواصلة وهو حاليا  فى انتظار قرار النيابة ، فى الواقعة التى أحالتها مديرية التربية والتعليم بدمياط  للتحقيق .
 
 
 

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