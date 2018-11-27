المدرس صاحب واقعة "التنمر " لـ النيابة " : لم أقصد إهانة "بسملة "

دمياط عبده عبد الباري

نفى سامي دياب ، المعلم ،المتهم بالتنمر والاستهزاء والسخرية من الطالبة بسملة عب الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية ، مؤكدا أمام النيابة العامة : أنه قال للطلاب حرفيا أعرب جملة بسملة طالبة سمراء وليس سوداء كما تردد ، مضيفا كيف أسخر منها وأنا أسمر زيها "

وكانت مباحث قسم شرطة ثان دمياط ، استدعت المعلم عقب انتهاء اليوم الدراسي وتم التحفظ عليه وإحالته الي نيابة بندر دمياط وخضع الي تحقيقات استمرت 5ساعات متواصلة وهو حاليا فى انتظار قرار النيابة ، فى الواقعة التى أحالتها مديرية التربية والتعليم بدمياط للتحقيق .