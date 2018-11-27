المحافظات تواصل إزالة التعديات.. ومحافظ القليوبية: نقف لها بالمرصاد

المحافظات : ضحا صالح - إبراهيم سالم - محمد فتحى

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، متابعة سير العمل في الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم الاثنين وتستمر 10أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ، أنه تمت إزالة 605 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 65752 متر مربع، في اليوم الأول من أعمال الحملة المشتركة، بمدن وقرى المحافظة مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ، إلى أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

يذكر أن المحافظة قامت على مدار العشرة أيام الماضية بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدان، وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية بالمحافظة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركزي شبين الكوم وتلا ، يأتي هذا في إطار بدء الموجة الأولي لإزالة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية.

بدأت الحملة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الأثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري وأنتهت في تمام الساعة الرابعة والنصف ، حيث تم تنفيذ 3 حالة إزالة بقري المصيلحة وميت خلف بمركز شبين الكوم وكذا تم تنفيذ 16 حالة إزالة بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا بإجمالي 19 حالة إزالة بإجمالي مساحة 1 فدان و 9 قيراط و 10 سهم .

ومن جانبه، أكد اللواء حرب سعيد عباس محافظ المنوفية علي إستمرار حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.



وفى أسيوط، أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن بدء الموجه الأولى لإزالة التعديات البسيطة على الأراض الزراعية والبناء المخالف والأراض التي لم تقنن أوضاعها بقرى ونجوع المحافظة والتي تستمر لمدة 10 أيام على أن تستكمل إزالة باقي التعديات (المتوسطة والجسيمة) خلال المراحل القادمة لافتاً إلى تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي شدد على الحفاظ على الرقعة الزراعية نظراً لتأثير التعديات على الفجوة الغذائية والأمن الغذائي في ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية خاصة مع الزيادة السكانية مشدداً على رؤساء المراكز التنسيق مع باقي الجهات المعنية في تنفيذ كافة التعديات وردع كافة المخالفين والمتعدين على الأرض الزراعية.

كانت محافظة أسيوط قد شنت حملات مكبرة بمراكز منفلوط وأسيوط وأبنوب برئاسة نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لتنفيذ قرارات إزالة التعديات البسيطة من تشوينات وأحواش وأسوار على الأراض الزراعية ضمن الموجه الأولى لإزالة التعديات بكافة مراكز وقرى المحافظة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وذلك بناءاً على تكليف وتوجيه من اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ووفقاً للمحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية بالتنسيق ومشاركة قوات الجيش "انفاذ القانون" ومديرية الأمن ومراكز الشرطة ومديرية الزراعة ومسئولي الجمعيات الزراعية بتلك المراكز وبحضور مسئولي كافة الأجهزة المعنية من بينهم (كرم عبدالحفيظ ، ومروان إبراهيم ، وناجح سعد) مساعدي رئيس مركز أبنوب، و(علي عبدالمنعم ، عبدالباقي سيد) مساعدي رئيس مركز أسيوط ، وعلي عطا رئيس الوحدة المحلية ببني عديات بمنفلوط ، وسعد أنيس رئيس قرية الحمام بأبنوب ، ومصطفى إسماعيل رئيس قرية منقباد، راتب حسب الله مدير إدارة الزراعة بأبنوب ، وعادل محمد مدير حماية الأراض بأبنوب.

وقال الطيبي إنه تم تنفيذ إزالة لـ144حالة تعدي على مساحة ما يقرب من 9 أفدنة لأراض زراعية بمراكز منفلوط وأسيوط وأبنوب وأبوتيج حيث تم إزالة 43حالة بقريتي كومبوها وبني عدي البحرية بمركز منفلوط على مساحة تصل إلى 5 أفدنة و13قيراط، وإزالة 50حالة تعدي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط على مساحة فدان و11قيراط ، وإزالة 35حالة تعدي بقريتي الحمام وعرب العوامر بمركز أبنوب على مساحة فدان و8 قراريط ، و16 حالة بقريتي النخيلة وباقور بمركز أبوتيج على مساحة 16 قيراط لافتاً إلى استمرار رصد ومتابعة الأراضي الزراعية أولاً بأول من خلال حملات دورية لإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية في مهدها مؤكداً على استمرار شن الحملات لتنفيذ باقي قرارات الإزالة التي تم تحريرها خلال الآونة الأخيرة بمراكز وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.