الكرملين: لا حاجة لمحادثات مباشرة بين بوتين وبوريشينكو حول حادث كيرتش

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين الروسى ديمترى بيسكوف: "إن الوضع فى مضيق كيرتش لا يستدعى محادثات مباشرة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى بيترو بوريشينكو"..مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود الروسية تسيطر على الوضع.

وأضاف بيسكوف، ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وبورشينكو لتسوية الأوضاع،- "فى الحقيقة لم تعد هناك حاجة لتهدئة الوضع، تم التعامل مع منتهكى الحدود الروسية من قبل قوات حرس الحدود"..حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد 25 نوفمبر.. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.