video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لا حاجة لمحادثات مباشرة بين بوتين وبوريشينكو حول حادث كيرتش

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:08 م
الكرملين: لا حاجة لمحادثات مباشرة بين بوتين وبوريشينكو حول حادث كيرتش المتحدث باسم الكرملين الروسى ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الكرملين الروسى ديمترى بيسكوف: "إن الوضع فى مضيق كيرتش لا يستدعى محادثات مباشرة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى بيترو بوريشينكو"..مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود الروسية تسيطر على الوضع.

وأضاف بيسكوف، ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وبورشينكو لتسوية الأوضاع،- "فى الحقيقة لم تعد هناك حاجة لتهدئة الوضع، تم التعامل مع منتهكى الحدود الروسية من قبل قوات حرس الحدود"..حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد 25 نوفمبر.. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين وميركل يناقشان هاتفيًا حادثة البحر الأسود

الكرملين: حرس الحدود تعامل مع السفن الأوكرانية بحسب القانون الدولى

الكرملين

بوتين

روسيا

اوكرانيا

احتجاز سفن اوكرانيه

روسيا تحتجز سفن اوكرانيه




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة