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القبض على محامى بعد قتله لزوجته لشكه فى سلوكها بالغربية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:45 ص
القبض على محامى بعد قتله لزوجته لشكه فى سلوكها بالغربية اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من القبض على محامى بعد قيامه بقتل زوجته وطعن حماته بسكين، لشكه فى سلوك زوجته واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بمقتل سيدة وإصابة أخرى بجرح نافذ.
 
انتقل لمكان البلاغ الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وتبين قيام محامى ويدعى"كريم.ا" بقتل زوجته وتدعى "أميرة" 33 سنة، لشكه فى سلوكها وتركها لمنزل الزوجيه بالأيام، كما تبين من التحريات أن المتهم عقد العزم وبيت النيه على قتل الزوجه أم اطفاله الثلاث، لشكه فى سلوكها، فتوجه لها بمنزل والدها وقام بطعنها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة، كما قام بطعن حماته وتركها غارقة فى دمائها فى حالة خطرة، تم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

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