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الغرف التجارية: تخصيص 18 قطعة أرض لإنشاء مناطق لوجيستية مع القطاع الخاص

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:30 م
الغرف التجارية: تخصيص 18 قطعة أرض لإنشاء مناطق لوجيستية مع القطاع الخاص أحمد الوكيل
كتبت- منى ضياء - تصوير اشرف فوزى
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أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية الأسواق التجارية الداخلية، معلنا دخول القطاع الخاص فى شراكات مع الحكومة خلال المرحلة القليلة المقبلة لإنشاء مناطق لوجيستية للتجارة الداخلية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال منتدى الأعمال المصرى السعودى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وفر 18 قطعة أرض لإقامة مناطق لوجيستية للتجارة الداخلية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويجرى حاليا عمل الدراسات اللازمة لذلك.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه خلال 18 ديسمبر المقبل سيكون لدينا دراسات مبدئية لهذه المشروعات، وسيتم إرسالها بمجلس الغرف السعودية، لأن هذا النوع من الاستثمار تحتاجه مصر فى السنوات القادمة، وهى مضمون العائد نتيجة الحاجة إليها.

وأشار "الوكيل" إلى أن مصر سوق لـ 2 مليار مستهلك بما يتيحه الاتفاقيات التجارية التى تسمح بتصدير واستيراد البضائع من مجموعة كبيرة من الدول بدون جمارك.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هناك اجتماعا لوزراء التجارة الأفارقة فى يوم 12 ديسمبر المقبل لتوحيد التكتلات التجارية فى أفريقيا.

 


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