video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير ناصر كامل: الشباب أكبر ثروة وأهم ميزة فى المنطقة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:13 ص
السفير ناصر كامل: الشباب أكبر ثروة وأهم ميزة فى المنطقة السفير ناصر كامل
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط على الأهمية الكبيرة التى يمثلها الشباب فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كونهم أكبر ثروة وأهم ميزة فى المنطقة.

وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار فى الشباب ليس فقط استثمار فى المستقبل بل أيضا فى الحاضر مع كل الفرص والتحديات التى يطرحها ذلك.

وأوضح السفير ناصر كامل أنه استعرض خلال مشاركته فى النسخة الرابعة لمنتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الدور الذى يقوم به "الاتحاد من أجل المتوسط" لضمان مستقبل أفضل للشباب وتوفير فرص عمل له فى المنطقة.

وأضاف أن القضايا التى طرحت خلال المنتدى وعلى رأسها مشاكل الشباب تعد من أولويات عمل "الاتحاد من أجل المتوسط"، فضلا عن مناقشة كيفية تحقيق الرخاء والأمن المشترك، وموضوعات الهجرة والمجتمع المدنى والثقافة.

وشدد السفير ناصر كامل على أن هذا المنتدى الذى تستضيفه روما أضحى محفلا رئيسيا للحوار حول المتوسط ووفر مساحة واسعة للحوار الحقيقى بين أصحاب المصالح المشتركة فى المنطقة وخارجها.

يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى "حوار المتوسط" الذى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية قد عقد خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر الجارى بهدف تعزيز العلاقات الدولية بمنطقة المتوسط وتوفير مناخ للحوار والمناقشات يساعد على تجاوز المشكلات والصراعات القائمة فى المنطقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد من أجل المتوسط يعتمد تعيين السفير ناصر كامل أمينا عاما للاتحاد

السفير ناصر كامل

منتدى حوار المتوسط

منطقه البحر المتوسط

الاتحاد من اجل المتوسط




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة