السفير ناصر كامل: الشباب أكبر ثروة وأهم ميزة فى المنطقة

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أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط على الأهمية الكبيرة التى يمثلها الشباب فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كونهم أكبر ثروة وأهم ميزة فى المنطقة.

وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار فى الشباب ليس فقط استثمار فى المستقبل بل أيضا فى الحاضر مع كل الفرص والتحديات التى يطرحها ذلك.

وأوضح السفير ناصر كامل أنه استعرض خلال مشاركته فى النسخة الرابعة لمنتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الدور الذى يقوم به "الاتحاد من أجل المتوسط" لضمان مستقبل أفضل للشباب وتوفير فرص عمل له فى المنطقة.

وأضاف أن القضايا التى طرحت خلال المنتدى وعلى رأسها مشاكل الشباب تعد من أولويات عمل "الاتحاد من أجل المتوسط"، فضلا عن مناقشة كيفية تحقيق الرخاء والأمن المشترك، وموضوعات الهجرة والمجتمع المدنى والثقافة.

وشدد السفير ناصر كامل على أن هذا المنتدى الذى تستضيفه روما أضحى محفلا رئيسيا للحوار حول المتوسط ووفر مساحة واسعة للحوار الحقيقى بين أصحاب المصالح المشتركة فى المنطقة وخارجها.

يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى "حوار المتوسط" الذى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية قد عقد خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر الجارى بهدف تعزيز العلاقات الدولية بمنطقة المتوسط وتوفير مناخ للحوار والمناقشات يساعد على تجاوز المشكلات والصراعات القائمة فى المنطقة.