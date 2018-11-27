السفارة السعودية تبرز زيارة الوفد الإعلامى المرافق لولى العهد لـ4 صحف مصرية

كتب محمد عبد العظيم

بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، زار الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد 4 صحف مصرية هى: اليوم السابع، والأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية.

وقالت صفحة السفارة السعودية بالقاهرة: "الوفد الإعلامي السعودى المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد يزور عددًا من المؤسسات الإعلامية المصرية، ويلتقي برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخباراليوم، واليوم السابع".















