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السفارة السعودية تبرز زيارة الوفد الإعلامى المرافق لولى العهد لـ4 صحف مصرية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:01 م
السفارة السعودية تبرز زيارة الوفد الإعلامى المرافق لولى العهد لـ4 صحف مصرية الوفد الإعلامى السعودى فى اليوم السابع
كتب محمد عبد العظيم
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بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، زار الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد 4 صحف مصرية هى: اليوم السابع، والأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية.

 

وقالت صفحة السفارة السعودية بالقاهرة: "الوفد الإعلامي السعودى المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد يزور عددًا من المؤسسات الإعلامية المصرية، ويلتقي برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخباراليوم، واليوم السابع".

 

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وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير اليوم السابع استقبل مساء أمس الاثنين، الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية التى شهدت طفرة كبيرة منذ تولى سمو الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد، ومرحبا بالوفد الإعلامى السعودى الذى شرف مؤسسة اليوم السابع بالزيارة.

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ولى العهد السعودى فى القاهرة




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