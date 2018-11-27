السجن 6 سنوات لصاحب مغسلة و3 لآخر لاعتدائهما على نقيب شرطة والاتجار بالمخدرات

الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطى مبارك وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبد العاطى مسعود شعله، وأمين سر محمد عثمان، بالسجن 6 سنوات لـ "محمد.ش.ج" صاحب مغسلة 32 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة الاتجار فى المخدرات والاعتداء على نقيب شرطة ودهسه بالسيارة لمنعه من ضبطهما.

وتعود القضية رقم 25686 لسنة 2017، عندما قام المتهمين بالاتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وأثناء ضبطهم من قبل قوة مباحث المخدرات قادا سيارة مسرعة وسببا إصابة لأحد ضباط الشرطة أثناء ضبطتهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم لنيابة التى استمعت لشهود عيان الواقعة وأيدوا مضمونها وتم تحويل القشية لمحكمة جنايات الإسكندرية للبت فيها.