video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن عام ونصف لـ 3 أشخاص فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:13 م
السجن عام ونصف لـ 3 أشخاص فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس  ،وسكرتارية كرم جبر ،  المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء،  3 أشخاص بالحبس لمدة عام ونصف وغرامة مالية قدرها 200 جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بالبلطجة والعنف وترويع المواطنين فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية. 
 
تعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغا من إدارة نادى الصيد بالقطامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادى، وأفراد أمن النادى بسبب لعب الأطفال بالكرة ،  وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصى وتمكنوا من التعدى على أفراد الامن بالنادى، وأثاروا الذعر بين الرواد ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنح المقطم . 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأييد أحكام السجن المشدد من 7 : 10 سنوات على المتهمين فى أحداث عنف ناهيا

السجن المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين باستعراض القوة فى منطقة 15 مايو

نادي الصيد

القطامية

أحداث العنف

محكمة الجنح

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة