السجن عام ونصف لـ 3 أشخاص فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس ،وسكرتارية كرم جبر ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بالحبس لمدة عام ونصف وغرامة مالية قدرها 200 جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بالبلطجة والعنف وترويع المواطنين فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغا من إدارة نادى الصيد بالقطامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادى، وأفراد أمن النادى بسبب لعب الأطفال بالكرة ، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصى وتمكنوا من التعدى على أفراد الامن بالنادى، وأثاروا الذعر بين الرواد ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنح المقطم .