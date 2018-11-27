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السجن المشدد لمحام و 3 آخرين بتهمة التزوير فى محررات رسمية بالعجوزة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:01 م
السجن المشدد لمحام و 3 آخرين بتهمة التزوير فى محررات رسمية بالعجوزة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى،  اليوم الثلاثاء، محام و 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية ،  صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين مسلم وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى وأحمد أبو العلا. 
 
أحالت نيابات شمال الجيزة الكلية في وقت سابق، القضية رقم 1493 لسنة 2013 جنايات العجوزة، كلا من محمد .   ز -   37 سنة محامي ،  ونهلة .   م -  وشهرتها ام إسلام ربة منزل ،  وهشام  .  ط  38 سنة سائق "  وفهد . أ   25 سنة طالب، لأنهم في غضون عام 2004، قام المتهمين بإرتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية منسوب صدورها لمكاتب خدمات حكومية، ومكتب تأمينات إمبابة وباب الشعرية. 
 
 
 
 

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