"السترات الصفراء" تتسبب فى أضرار تصل لـ250 ألف يورو فى إقليم والونيا فقط

كتب أحمد علوى

قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن حركة السترات الصفراء التى تحتج على ارتفاع أسعار الوقود فى البلاد، تتسبب فى حدوث أضرار ضخمة خاصة فى إقليم والونيا البلجيكى، وأشارت القناة إلى أن هذه الأضرار التى يمكن أن تكلف الحكومة مئات الآلاف من اليوروهات.

وفقا لورانس زانشتا، المتحدث باسم الخدمات العامة فى والونيا، "من الصعب إعطاء أرقام دقيقة، لكن الأضرار التى تسببت بها حتى الآن مظاهرات السترات الصفراء يمكن أن تكلف بين 150000 و 250000 يورو".

ووفقا لنفس المصدر هذا هو التقدير الأول ويمكن أن يرتفع لأنه لم يتم بعد تحديد مدى الضرر بدقة.