video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"السترات الصفراء" تتسبب فى أضرار تصل لـ250 ألف يورو فى إقليم والونيا فقط

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:04 م
"السترات الصفراء" تتسبب فى أضرار تصل لـ250 ألف يورو فى إقليم والونيا فقط حركة السترات الصفراء
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن حركة السترات الصفراء التى تحتج على ارتفاع أسعار الوقود فى البلاد، تتسبب فى حدوث أضرار ضخمة خاصة فى إقليم والونيا البلجيكى، وأشارت القناة إلى أن هذه الأضرار التى يمكن أن تكلف الحكومة مئات الآلاف من اليوروهات.

وفقا لورانس زانشتا، المتحدث باسم الخدمات العامة فى والونيا، "من الصعب إعطاء أرقام دقيقة، لكن الأضرار التى تسببت بها حتى الآن مظاهرات السترات الصفراء يمكن أن تكلف بين 150000 و 250000 يورو".

ووفقا لنفس المصدر هذا هو التقدير الأول ويمكن أن يرتفع لأنه لم يتم بعد تحديد مدى الضرر بدقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإليزيه: ماكرون سيتقدم بمقترحات لحل أزمة "السترات الصفراء" الثلاثاء المقبل

فيديو.. فرنسا تكتوى بنيران "السترات الصفراء".. وأعمال السلب والنهب تتزايد

السترات الصفراء

بلجيكا

الحكومة البلجيكية

تظاهرات فى بلجيكا

اخبار العالم




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة