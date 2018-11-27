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خالد صلاح
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"الزراعة ": لجان تقصى نشط بمزارع وأسواق الدواجن للتصدى لأنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:00 ص
"الزراعة ": لجان تقصى نشط بمزارع وأسواق الدواجن للتصدى لأنفلونزا الطيور أنفلوانزا الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال  الدكتور جهاد صلاح مدير عام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات بوزارة  الزراعة ،إن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة  مرض انفلونزا الطيور  من خلال  برامج للتقصى النشط  في الأسواق ومزارع الدواجن ، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة.

 

و أضاف أن هناك تشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.

وأضاف مدير أوبئة الدواجن، في تصريحات   لـ "اليوم السابع"،  أنه من  بين الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة،وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

 

 

 


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