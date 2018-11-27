الزراعة " حزمة إرشادية لأشجار العنب وطرق التسميد والرى خلال ديسمبر

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة توصيات وارشادات فنية لحدائق العنب خلال شهر ديسمبر المقبل ، لعدم إصابة أشجار العنب بالفات الحشرية بعد دخول الأشجار السكون الشتوى .

وقال تقرير المحاصيل البستانية ،أنه من أهم عمليات الممارسة الجيدة لأشجار العنب البـــدء فـــى عملـــية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار فى طور السكــون الشتــوى ، بالإضافة الى ترك من ( 60 ـ 80 ) عين / كرمة فى المتوسط مـوزعة على القصبان للأشجار البـــالغة حســــب قوة وضعف الشجرة ، و يلاحظ التالى : تقل العيون على الشجرة التى سبقــت وأن حملت أكثر فــى العــــام المــــاضى ، وتزيد على الأشجار التى حملت أقل محصول .

وأضاف التقرير ،أن الأشجار التى حمــلت أكثر من طاقــتها يظـــهر عليــــها انخفــاض معـــدل النمـــو للأفــرع من حيث السمـــك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، والتى حملت اقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع فـــى السمك والطول ، كثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة فى إبط الأوراق وزيادة فى البراعم التى ينمـــو منــها أفــــرع علــــى الخشـــب القــــــــديم ، اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة الذى يتميز بـ ( صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة ) وتلـــونه باللـــون البنـــى ويكــــون أكـــثر نضجــــا كلــــــما تمزقــــــــت أنســـجة القشــرة الخارجية ، استبعاد القصبات التى عليها لون بنى مبعثر غير منتظم الشكـــل لاصـــابتة بالبــياض الــــدقيقى .

وأوضح التقرير ، أنه يتم اختيار الأفرع الناضجة ( عمر سنة ) النامية من براعم خشـب قديم كطراحات أسوه بالأفرع التى تنمو على دوابر أو خشب عمر سنتين وفى حـــالة قلة عـــدد الطـــراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية ، تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمـــر سنـــة كـدوابر تجديدية لأنة يودى إلى إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فى موسم التقليم الشتوى التالى :التخلـص مــــن نبــــــــات المـثتانـ فى حــــالة استمرار الأوراق خــلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10 % من نصف الشهر يمكن الرش بــأحد المـــركبات الكاسرة لــطور السكــون وذلك لزيادة نسبة تفتح البـــراعم وذلك حســـب منــاطق الــــزراعة المختلفـــة.

وعن طرق التسميد : إضافة الأسمدة العضوية بعد التقليم كما يلى : أشجـــــار عمر اقل من 3 سنوات ( 10 ـ 15 ) متر مكعب سماد عضوى + 50 كجم سلفات النشادر+ 150 كجــم ســـوبر فوسفات + 50 كجــم سلفات بوتاسيوم + 25 كجــم سلفات ماغنسيوم ) / فــدان ، أشجار عمر اكبــر من 3 سنوات ( 20 ـ 30 ) متر مكعب سماد عضوى + 100 كجم سلفات نشـادر +250 كجم سوبر فــوسفات + 100 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 كجم سلفات ماغنسيوم ) / فـــــدان.

وتابع التقرير ،أنه يتم وضع هذه الأسمدة على عمق ( 30 ـ 40 ) سم فى خندق يبعد عن الشجرة بـ ( 50 ـ 75 ) ســــم من الجذع للأشجار الأكبر من 3 سنوات وللأشجار الأقل من 3 سنوات توضع بعمق ( 25 ـ 30 ) ســـم تحت خط المياه على مسافة 50 سم من جذع الشجرة فى جور ثم تروى ريه غـــزيرة للتخلـــص مــــن الأملاح فى السماد العضوى وتوفير الرطوبة الكافية لتحلله ، بالإضافة الى برنامج الرى :- معدل الرى ديسمبرعمر الأشجار(كل 7-10 لتر / شجرة /يوم ) . السنة الأولى 8 لتر ، السنة الثانية 12 لتر، - السنة الثالثة 14 لتر ، السنة الرابعة 16 لتر.