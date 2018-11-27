الرئيس الأوكرانى يتهم موسكو بتعزيز انتشارها العسكرى على الحدود

أ ف ب

اتهم الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو روسيا الثلاثاء بزيادة انتشارها العسكري في شكل كبير على الحدود الأوكرانية، محذرا من خطر نشوب "حرب شاملة".

وصرح في مقابلة تلفزيونية بأن "عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول الحدود إزداد ثلاثة أضعاف"، مضيفا أن "عدد الوحدات التي نشرت على طول حدودنا تزايد بشكل كبير".

يذكرأن، حذرت روسيا أوكرانيا من القيام بأى عمل "متهوّر" بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ رداً على احتجاز حرس الحدود الروس ثلاث سفن أوكرانية وطلبت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضغط على أوكرانيا، حليفة الدول الغربية.

وهي المواجهة المفتوحة الأولى بين موسكو وكييف منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 واندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذي أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف قتيل.

وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع ميركل ليل الإثنين الثلاثاء، عن قلق موسكو "البالغ" منددا بـ"انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي" من جانب السفن العسكرية الأوكرانية بعد انتهاكها الحدود البحرية الروسية وأعرب عن أمله في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية وإقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة"، وفق بيان للكرملين.