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الداخلية "تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:01 م
الداخلية "تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية  "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من  ضبط 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 668 حكم قضائى  خلال 24 ساعة

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 

 


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