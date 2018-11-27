الداخلية تضبط 619 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 17 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و189 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و53 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 619 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 29 قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، و16 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و12 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.