الحريرى يبحث مع رئيس البرلمان البلجيكى العلاقات الثنائية وأزمة النازحين

بيروت (أ ش أ)

أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء اليوم، محادثات مع رئيس مجلس النواب البلجيكى سيجريد براك، تناولت آخر التطورات فى لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين ومسألة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البلجيكى – فى تصريح له عقب اللقاء – عن أمله فى أن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية استقرار لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وباعتبار أن لبنان لاعب الأساسى فى الترويج لهذا الاستقرار.

وقال: "فى محادثاتنا مع رئيس الوزراء الحريرى، أكدنا له إرادتنا لمساعدة الحكومة اللبنانية على التعاطى مع مشكلة اللاجئين السوريين، ونأمل أن تتشكل هذه الحكومة قريبا، بما يمكنها من القيام بأسرع وقت ممكن بالإصلاحات التى أُقرت فى مؤتمر سيدر فى باريس، ونحن سنساعد فى ذلك قدر الإمكان".