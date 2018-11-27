الحبيب على الجفرى يستقبل حفيدته الثالثة "عائشة"

كتب ـ خالد إبراهيم

أعلن الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى عن قدوم حفيدته عائشة بنت صالح بن أبي بكر الحامد من ابنته فاطمة الزهراء .

ونشر الجفرى صورة حفيدته صباح اليوم على "انستجرام" وقال "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أكرم الله الأسرة بالسبط الثالث وهي السيدة الشريفة عائشة بنت صالح بن أبي بكر الحامد من البنت المباركة فاطمة الزهراء بنت علي الجفري .. جعلها الله نسمة مباركة وأنبتها نباتًا حسنًا وحفظها وجعلها قرة عين لوالديها وأسرتيها ولسيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم، ووفر حظها من بركة اسم أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها، وبارك فيها وفي أخيها زايد وابن خالتها محمد"



حفيدة الحبيب على الجفرى

وكان الداعية الاسلامى الحبيب على الجفرى قد شارك أمس فى ندوة بجامعة حلوان بعنوان «تساؤلات الشباب بين الشك واليقين» بحضور نحو 600 طالب، وبقاعة د.حسن حسنى بالحرم الجامعى.