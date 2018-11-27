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الجيش الليبى ينفى تنفيذ هجوم جديد لداعش على مدينة "تازربو" شرقى البلاد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:48 م
الجيش الليبى ينفى تنفيذ هجوم جديد لداعش على مدينة "تازربو" شرقى البلاد العميد أحمد المسمارى
طرابلس (أ ش أ)
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نفى الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، أن يكون تنظيم "داعش" الإرهابى شن هجوما جديدا استهدف "تازربو " أمس الاثنين، مشيرا إلى أن ما حدث كان "عملية مداهمة " لأحد الإرهابيين الذين شاركوا فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مركز الشرطة فى "تازربو" يوم الجمعة الماضى.

وقالت العميد المسمارى، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تم محاصرة إرهابى يرتدى زيا عسكريا، فى منطقة "النخيل" غرب "تازربو"، وتبين أنه ليس من سكان المنطقة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه من بين الإرهابيين الذين سقطوا من المركبات خلال الهجوم الإرهابى.

ولفت الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية إلى أن هناك معلومات تفيد بأن تنظيم "داعش" الإرهابى سيعاود الهجوم مرة أخرى، مشددا على أن القوات المسلحة، بالتنسيق مع مديرية أمن "تازربو" تتابع الأمر بحزم، وأن الأمور تحت السيطرة.

 


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