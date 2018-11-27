"التضامن" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفولة لأبناء الأسمرات غدا

كتب مدحت وهبة

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى صباح غدا الأربعاء بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال والهيئة القبطية الإنجيلية احتفالا باليوم العالمى للطفولة بحضور سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى وممثلى الهيئات الشريكة وشباب مبادرة بينا بحى الأسمرات.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن هذه الفعالية تأتى فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة حيث يعد الطفل أهم استثمار للمستقبل بهدف اعداد جيل فاعلا لوطنه مع الاهتمام بإلقاء الضوء على حقوق الطفل خاصة حقه فى التعليم والصحة والحماية وتوفير كافة الفرص ليكون فردا مفيدا بالمجتمع مع إتاحة الوسائل المختلفة لتنشئة سليمة.

وأشارت الألفى، إلى افتتاح حضانتين بالأسمرات وجارى التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى وتم تجهيز الحضانات وفقا للمستويات التعليمية والتدريبية المتطورة لتقديم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء حى الأسمرات وتم البدء فى الأعمال الإنشائية لمجمع الأسرة والطفولة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يستهدف التوسع فى تقديم خدمات الأسرة والطفل لأهالى حى الأسمرات فى ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم خدمة متميزة للأهالى وأبناء الحى.

يتضمن برنامج احتفالية غدا تسيير قافلة طبية للكشف المجانى على العيون بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وستقوم بالكشف وتقديم الخدمات الطبية لـ272 طفلا ومن المقرر أن يشهد برنامج الاحتفال تنظيم دورى رياضى بمشاركة أبناء الحى وأنشطة تنموية تستهدف تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات الهامة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الآخر.