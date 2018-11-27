البيئة: الإنتهاء من دراسات إنشاء مدفن للمخلفات الخطرة فى الصف بالجيزة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة، إن الجهاز يعمل خلال تلك الفترة على الإنتهاء من الدراسات البيئية والفنية اللازمة، لمقترح بإنشاء مدفن جديد فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من المدفن للمخلفات الخطرة.

وأضافت ناهد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تلك الدراسات، والجارى تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية البحرية، أول العام المقبل، موضحة أنه سيتم طرح الأرض للاستثمار فور انتهاء تلك الدراسات.

وأوضحت رئيس جهاز المخلفات، أن المخلفات الطبية تختلف نسبيا عن باقى المخلفات الخطرة، لأن جزء كبير منها يتم التخلص منه عن طريق المحارق التى تحصل على الموافقات من وزارة الصحة، وبالتالى لا تحتاج لمدافن مخلفات خطرة، إلا لبقايا عمليات الحرق، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا مدفن للمواد الخطرة، إلا الموجود فى منطقة الناصرية.