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منتصف التعاملات

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:13 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم االثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين  والعرب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 13237 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 680 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1701 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.


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