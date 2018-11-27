البريد يوقع بروتوكول تعاون مع شركة SAP العالمية لتطبيق أحدث التقنيات بالهيئة

كتبت هبة السيد

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة SAP العالمية بهدف تطبيق افضل الحلول التكنولوجية فى كافة الخدمات والمعاملات وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر CAIRO ICT 2018.

وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمهندسة هدى منصور مدير شركة SAP مصر.

قال عصام الصغير، أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق افضل الحلول التكنولوجية فى كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات الداخلية والخارجية.

وأوضح عصام الصغير أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يهدف إلى بناء منظومة حديثة ومتكاملة من برامج وتطبيقات ساب العالمية المطبقة بالبريد المصرى مما يساهم فى تكامل البنية المعلوماتية وتحسين إنتاجية الأعمال، مع مراقبة وتحليل أداء العمليات بواسطة مؤشرات وتحليلات لوحات المعلومات وتوحيد البيانات الاساسيه عن طريق إدارة البيانات الذكية على منصة معلوماتية واحدة من خلال تطبيق "SAP HANA Data Management Suite" وهى منصة تدعم الابتكار وتسهل إدارة البيانات بغرض تحقيق سهولة فى التنقل بين التطبيقات المختلفة بما يضمن سرعة تحليل البيانات وتقليل امتدادها، وحل مشاكل الأعمال التى لم تكن قابلة للحل فى الأنظمة التقليدية.

وأضاف عصام الصغير أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى توفير دليل يساهم فى تنفيذ إجراءات النهج الاستباقى فى الخدمات المقدمة للعملاء وهو ما يسمى "Proactive Guidance" والذى يعد من أحدث تقنيات تقديم الخدمات للعملاء حيث انه سيتم تطبيقه على البريد المصرى لأول مرة فى مصر بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وذلك بهدف دعم الابتكار ودفع وتحسين كفاءة التشغيل مشيراً إلى أن التعاون مع شركة SAP والتى تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال تطوير البرمجيات والخدمات الاستشارية سيساهم فى دعم البريد المصرى كجهة تقدم الخدمات والمعاملات المالية وسيساهم فى تسهيل التعامل البينى مع الجهات المختلفة ليتم معالجته بشكل سريع وآمن.