video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العراقى: تأجيل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للأسبوع المقبل

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:00 ص
البرلمان العراقى: تأجيل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للأسبوع المقبل البرلمان العراقى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر برلمانى عراقى أن مجلس النواب أجل عقد جلسته إلى الثلاثاء، من الأسبوع المقبل للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية.

وقال مصدر برلمانى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين ـ إن مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته المخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والتى كانت مقررة يوم غد الى الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق الرابع من ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد يوم غد مجلس النواب جلسته الاعتيادية التى تضمن جدول أعمالها على استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العراقى يناقش مع بارزانى العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقى: لم نضف أية مخصصات مالية إلى رواتب النواب

العراق

اخبار العراق

البرلمان العراقى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
​وزير الأوقاف: أحكام المواريث قطعية وأنصبتها من الثوابت الشرعية

​وزير الأوقاف: أحكام المواريث قطعية وأنصبتها من الثوابت الشرعية

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة