البرلمان العراقى: تأجيل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للأسبوع المقبل

بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر برلمانى عراقى أن مجلس النواب أجل عقد جلسته إلى الثلاثاء، من الأسبوع المقبل للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية.

وقال مصدر برلمانى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين ـ إن مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته المخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والتى كانت مقررة يوم غد الى الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق الرابع من ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد يوم غد مجلس النواب جلسته الاعتيادية التى تضمن جدول أعمالها على استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.