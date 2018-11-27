"البترول": نتائج معالجة البيانات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر مبشرة

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أكد المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أن النتائج الأولية لمعالجة البيانات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر مبشرة للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول مزايدة عالمية بهذا الشأن نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وأضاف عبد العظيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة - أنه يجرى معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي، وتحديد المناطق التي سيتم طرحها بالمزايدة.

وكانت شركة جنوب الوادي قامت بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية بتجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة وعلى مساحة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر مربع في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال في تصريحات سابقة إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى منطقة البحر الأحمر مع السعودية أتاحت لمصر فرصة بدء النشاط البترولى فى البحر الأحمر لأول مرة.