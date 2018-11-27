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البارزانى يرفض عودة البيشمركة إلى كركوك

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:22 م
البارزانى يرفض عودة البيشمركة إلى كركوك مسعود بارازانى
أ ش أ
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رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود البارزاني عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي - حسبما نقلت قناة "الإخبارية العراقية" اليوم الثلاثاء - إن "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أكد خلال اجتماعنا الأخير معه في بغداد أنه ليس مع عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك مجددا".

وأضاف أن البارزاني مع فكرة تشكيل جيش عراقي من أهالي كركوك لحماية المحافظة، مضيفا أنه أكد ضرورة بقاء الملف الأمني بيد أهالي كركوك أنفسهم.

 


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مسعود بارازانى




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