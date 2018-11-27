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الاتحاد الأفريقى يدعو نظيره الأوروبى لرفع العقوبات على مرشح رئاسى بالكونغو

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:58 م
الاتحاد الأفريقى يدعو نظيره الأوروبى لرفع العقوبات على مرشح رئاسى بالكونغو الاتحاد الأفريقى ـ صورة أرشيفية
أديس أبابا (أ ش أ)
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حث مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقى، الاتحاد الأوروبى على رفع العقوبات المفروضة على أحد مرشحى الرئاسة فى الكونغو، وذلك قبل أقل من شهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الاتحاد الأفريقى- فى بيان رسمى، بثته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رفع العقوبات التى فرضها الإتحاد الأوروبى العام الماضى على مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازانى شادرى سيؤدى إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى ة الكونغو الديمقراطية فى الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل، مما يمهد الطريق أمام أول انتقال سلمى وديمقراطى للسلطة.

يشار إلى أن رامزانى، مدرج على لائحة الاتحاد الأوروبى للعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها القمع، والتعامل العنيف مع المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

 


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