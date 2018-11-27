الإيكونوميست: البريكست بلا اتفاق خطر على بريطانيا وأوروبا

كتبت - سالى حسام

كثير من مؤيدى البريكست يقترحون تخزين البضائع الأوروبية من الأن لتجنب حدوث اضطراب فى الأسواق بعد ترك الاتحاد الأوروبى، لكن المشكلة بحسب مجلة الإيكونوميست أن بريطانيا لا تملك مساحات التخزين المناسبة لهذه الخطة، ومعدل الفراغ فى المخازن فى بريطانيا كلها 6%.

بينما مؤسسة نوفيلد تراست قدرت بأن الاضطراب بعد البريكست سيؤثر على حجم المعروض من الأدوية وتكلفتها الأعلى التى ستتحملها هيئة التأمين الصحى البريطانى بمعدل 2.3 مليار جنيه استرلينى بحلول عام 2020.

بدون صفقة فإن البريكست يعنى نهاية حرية الحركة بمجرد وضع خطة جديدة للهجرة، أما ما سيحدث قبل وضع هذه الخطة فالأمر مجهول.

وليست كل المخاطر على بريطانيا وحدها، حيث يقول صندوق النقد الدولى إنه فى الـ5 سنوات القادمة فإن بلجيكا وهولندا والدنمارك كلها ستفقد 1% على الأقل من إجمال ناتجها المحلى فيما يتوقع أن تصل الخسائر فى أيرلندا إلى 4%.