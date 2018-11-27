الأهالى عن فيديو البحيرة: ضابط المرور رفض سير توك توك عكس الإتجاه وطارد قائده

كتبت: دينا الحسينى

كشف أهالى البحيرة حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك والذى يظهر فيه أحد الضباط بالتعدى على أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وقال الأهالى فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع" أنه اثناء تواجد ضباط من إدارة مرور البحيرة لتسيير الحركة المرورية بالشارع فوجئوا بتوك توك يسير عكس الإتجاه، ويحاول قائده الهرب لدى مشاهدتة للقوات.

وأضافوا تمكن أحد الضباط من إجبار قائد التوك توك على التوقف وتحريز التوك توك وتحرير مخالفة له، وأشاروا أنه وأثناء ذلك تجمهر بعض أصدقاء السائق لمساعدته علي الهرب، وبالفعل فر هارباً تاركاً التوك توك، وقام الضباط بمطاردتة وضبطه وتحرير محضراً بالواقعة، وأشار الأهالى أن الضباط عملوا على إقناع المواطنين بالإنصراف ومغادرة المكان، واستجابوا لهم دون التعرض لأى مواطن وهذا ما حدث.