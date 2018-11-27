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الأهالى عن فيديو البحيرة: ضابط المرور رفض سير توك توك عكس الإتجاه وطارد قائده

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:58 م
الأهالى عن فيديو البحيرة: ضابط المرور رفض سير توك توك عكس الإتجاه وطارد قائده توك توك - أرشيفية
كتبت: دينا الحسينى
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كشف أهالى البحيرة حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك والذى يظهر فيه أحد الضباط  بالتعدى على أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وقال الأهالى فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع" أنه اثناء تواجد ضباط من إدارة مرور البحيرة لتسيير الحركة المرورية بالشارع فوجئوا بتوك توك يسير عكس الإتجاه، ويحاول قائده الهرب لدى مشاهدتة للقوات.

وأضافوا تمكن أحد الضباط من إجبار قائد التوك توك على التوقف وتحريز التوك توك وتحرير مخالفة له، وأشاروا أنه وأثناء ذلك تجمهر بعض أصدقاء السائق لمساعدته علي الهرب، وبالفعل فر هارباً تاركاً التوك توك، وقام الضباط بمطاردتة وضبطه وتحرير محضراً بالواقعة، وأشار الأهالى أن الضباط عملوا على إقناع المواطنين بالإنصراف ومغادرة المكان، واستجابوا لهم دون التعرض لأى مواطن وهذا ما حدث.


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توك توك

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حوادث اليوم




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

ضابط المرور رفض سير توك توك عكس الإتجاه وطارد قائده

ضابط المرور رفض سير توك توك عكس الإتجاه وطارد قائده يعتبر التوك تك هبوط فى بيئه بعد ان كان حارات شعبيه الان يمثل ان ليس من العشوائيات و التوك تك خطر يتسبب فى اصابات فى الاقدام فى الاماكن المزدحمه شاهدت سيده صغيره ماتت و هى تمشى على عكاز من مرور عجله توك تك علي قدمها يعنى بتعرج العمر كله سنوات ان اتوبيس صغير ضيق كان يعمل بين الزمالك و باب اللوق لونه احمر هذا مناسب لـ الاماكن المزدحمه و التوك تك ممكن يتسبب فى حادثه بسهوله لان السيارات سرعتها عاليه وهو بالنسبها لها مثل رجل يجرى فى الشارع شمال و يمين مثل الموتوسيكل صعب يعرف شمال و لا يمين فى سرعه على الطرق

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

يجب وضع حل لهذة المشكلة

كل يوم مئات التكاتك بتتباع ومفيش متابعة بيمشو في كل حتة دة غير نسبة الجرائم اللي بيرتكبوها الدولة لو موضعتش حل للمشكلة دى هنروح في داهية

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