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الأمن العام يضبط 3 لصوص سرقوا 70 ألف وطبنجة من شقة مواطن بالشرقية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:16 م
الأمن العام يضبط 3 لصوص سرقوا 70 ألف وطبنجة من شقة مواطن بالشرقية حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية فى ضبط ثلاثة أشخاص لارتكابهم واقعة سرقة طبنجة، ومبلغ مالى من إحدى الشقق السكنية فى الصالحية بالشرقية.

 

وتلقى قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من صاحب مكتب للمقاولات بأنه أثناء عودته لمنزله بالمجاورة الرابعة، اكتشف سرقة طبنجة "مُرخصة"، ومبلغ 70 ألف جنيه) من داخل الشقة.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (طالب جامعى- مقيم بدائرة القسم، حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، طالب - مقيم بالدقهلية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم ضبطهم.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرًا لعلم الأول باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمنزله، وأضافوا باستخدامهم سيارة ملاكى خاصة بالثالث، ودخولهم المسكن خلسة، والاستيلاء على المسروقات واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، وتخلصهم من السلاح المستولى عليه بإلقائه بإحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

 


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