الأمم المتحدة: طالبى اللجوء على حدود المكسيك لهم الحق فى دخول أمريكا

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أعلنت وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أنه يحق لطالبي اللجوء على الحدود المكسيكية الأمريكية الفارين من العنف أو الاضطهاد تقديم طلبات في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مأوى لهم، ذكرت الخبر قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش، قوله خلال كلمة له في مؤتمر بجنيف إن السيطرة على الحدود "حق سيادي للحكومات الوطنية" إلا أن أمن الحدود والحماية الدولية للاجئين أمران لا يتناقض أحدهما مع الآخر مما يعني أن أي فرد يواجه مخاطر على حياته في بلده الأم ينبغي أن يكون له الحق في طلب اللجوء في بلد آمن.

وأكد بالوش أن الولايات المتحدة دعيت أكثر من مرة للسماح بوصول طالبي اللجوء إليها ممن يعانون من العنف والاضطهاد.

ودعا مسؤولو هيئة الأمم المتحدة أكثر من مرة الولايات المتحدة الأمريكية بضمان حماية طالبي اللجوء إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأثنين إن المكسيك عليها أن تعيد إرسال المهاجرين الراغبين في اللجوء إلى الولايات المتحدة مرة أخرى إلى بلدانهم الأصلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المهاجرين على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء الأمريكي، متهمًا الحزب الديمقراطي الأمريكي بالمسئولية عن أزمة اللاجئين الذين يتدفقون حالياً على الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية مع المكسيك.