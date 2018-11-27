video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استمرار الإصلاحات فى العراق

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:02 م
الأمم المتحدة تؤكد أهمية استمرار الإصلاحات فى العراق الدمار فى العراق
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أهمية الاستمرار في الإصلاحات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادى.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيتش، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكر مكتب العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أن العبادي وكوبيتش، بحثا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق واستمرار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعراق في مرحلة الأعمار والاستقرار، ومشاريع الأمم المتحدة، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأشاد كوبيتش - وفق البيان - بما تحقق على يد العبادي خلال المرحلة الماضية في مجالات الأمن والاستقرار والاقتصاد والعلاقات الخارجية والانتصار الكبير على تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا أهمية الحفاظ على ما تحقق والاستمرار بمسيرة الإصلاح التي بدأت خلال الحكومة الماضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مقتل عدد من الدواعش بقصف مدفعى داخل الحدود السورية

شاهد.. السيول فى العراق تدمر عشرات القرى

صادرات النفط بجنوب العراق تبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا فى نوفمبر

مقتل 4 أكراد فى غارات تركية شمالى العراق

"الصحة العالمية" ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين فى نينوى شمال العراق

قطريليكس: الحمدين يستدرج رئيس برلمان العراق لتحالف خماسى يضم قطر وإيران

العراق

سوريا

أخبار عربية




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة