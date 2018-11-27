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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 

الصغرى العظمى
 

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 25

طنطا 15 24

دمنهور 14 24

الإسكندرية 13 24

بلطيم 16 24

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 10 24

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 25

السويس 12 25

العريش 11 23

رفح 10 22

رأس سدر 16 25

نخل 08 23

نويبع 18 25

طابا 16 24

كاترين 08 21

الطور 15 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 28

الفيوم 14 25

بنى سويف 14 25

المنيا 13 26

أسيوط 13 26

سوهاج 14 27

قنا 14 27

الأقصر 14 27

أسوان 15 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 16 27

شلاتين 20 29

أبو رماد 20 28

رأس حدربة 21 27

حلايب 22 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:
 

الصغرى العظمى
 

مكة المكرمة 23 32

المدينة 17 29

الرياض 10 21

المنامة 20 23

أبوظبى 21 27

الدوحة 20 24

الكويت 12 21

دمشق 05 16

بيروت 17 22

عمان 07 18

القدس 09 18

غزة 14 24

بغداد 10 20

مسقط 23 28

صنعاء 07 23

الخرطوم 19 35

طرابلس 15 20

تونس 12 18

الجزائر 10 16

الرباط 09 19

نواكشوط 19 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 

الصغرى العظمى
 

أنقرة 07 15

إسطنبول 14 16

إسلام آباد 14 26

نيودلهى 14 27

جاكرتا 24 32

بكين -01 08

كوالامبور 24 32

طوكيو 09 18

أثينا 14 20

روما 05 15

باريس 04 07

مدريد 06 12

برلين -03 03

لندن 03 07

مونتريال -1 02

موسكو -07 -03

نيويورك 04 10

واشنطن 01 11

 

 

 

 

 


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