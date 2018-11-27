الأدوات المنزلية: بدء أعمال التربة والإنشاءات بمدينة المنيا لصناعة الأدوات

كتب إسلام سعيد

قال أشرف هلال أحد مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا ورئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الخطوات الفعلية والعملية بدأت فى تنفيذ مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمدينة المنيا الجديدة، من حفر أساسات وإنشاءات وأعمال التربة وغيرها.

وأشاد هلال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار والذى أعطى أوامره بتخصيص الأراضى فى منطقة الصعيد للأغراض الصناعية مرفقة بالكامل وبدون أى مصاريف، مما أتاح الحصول على أرض لإنشاء مدينة الأدوات المنزلية والتوجه إلى التصنيع بدلا من الاستيراد.

وناشد رئيس الشعبة، رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهاته للبنك المركزى والبنوك القومية لتقديم المزيد من المساعدات، حيث إن شروط البنوك مجحفة خاصة فى قروض المستثمرين ومشاريع الـ"start up"، وتعيق حركة النهضة الصناعية المنشودة.

وفى السياق ذاته، قال فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة: "إننا كنا نتخوف من البيروقراطية لكن ما شهدناه من تعاون خاصة من المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعيه، حيث كان له دافع كبير فى الإصرار منا على استكمال المشروع".

وأشاد الطحاوى، بتعاون وزارة الصناعة والتجارة بكل هيئاتها التى قامت بتذليل العقبات التى واجهتنا خلال الفترة الماضية.

وذكرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية صاحبة فكرة إقامة مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا أنها فى صدد التحضير لمؤتمر ستدعو فيه قيادات هيئة التنمية الصناعية وقيادات من البنك الأهلى وقيادات من البنك المركزى فى مقر غرفة القاهرة لبحث وعرض رؤيتها لتنشيط الاستثمار والنهوض بصناعة الأدوات المنزلية. بالإضافة إلى طرح أى المشاكل التى تواجه التجار والمستثمرين وإيجاد حلول لها بين الأطراف من مستثمرين وبنوك وبنك مركزى ووزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية.

وأكدت الشعبة أن صناعة الأدوات المنزلية يمكن أن تتطور بشكل واسع وضخم شريطة دعم الدولة وأن تخفف البنوك من اشتراطاتها فى تمويل المشروعات.