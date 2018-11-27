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اعتقال 21 شخصا فى أعمال شغب بسبب نزاع حول نقل معبد هندى بماليزيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:37 ص
اعتقال 21 شخصا فى أعمال شغب بسبب نزاع حول نقل معبد هندى بماليزيا الشرطة الماليزية ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الماليزية عن اعتقال 21 شخصا على خلفية أعمال شغب اندلعت وسط نزاع حول نقل معبد هندى خارج العاصمة كوالالمبور.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية فى نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن أعمال الشغب بدأت عندما هاجمت مجموعة من الأشخاص مصليين هنديين داخل معبد "سرى ماها ماريامان" بولاية "سيلانجور" وسط البلاد، مشيرة إلى أنه بعدها بساعات حاول أشخاص آخرون الانتقام من منفذى الهجوم على المصلين واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

بدوره، قال قائد شرطة ولاية "سيلانجور" مزلان منصور أنه تم احتجاز 21 شخصا وسيجرى التحقيق معهم فى أعمال الشغب التى اندلعت وحيازة الأسلحة وحرق السيارات التى كانت بالمنطقة.

 


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