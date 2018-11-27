video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:35 م
استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
إضافة تعليق
تحت عنوان "استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.. ولى العهد يُعرب عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة خلال الزيارة.. استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. السيسى لولى العهد السعودى: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. مباحثات الرئيس و«بن سلمان» أكدت: تعظيم التعاون بين البلدين دعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ ولى العهد يُعرب عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة خلال الزيارة.. استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. السيسى لولى العهد السعودى: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. مباحثات الرئيس و«بن سلمان» أكدت: تعظيم التعاون بين البلدين دعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى

 
ـ لقاء ثنائى بين السيسى وبن سلمان أعقبه جلسة مباحثات موسعة.. المباحثات تناولت تعزيز المصالح بين البلدين والشعبين الشقيقين خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.. ومواجهة التدخلات الخارجية فى الشؤون السيادية لدول المنطقة
 

ـ الرئيس اصطحب ولى العهد السعودى إلى مطار القاهرة لتوديعه.. بن سلمان ينقل للرئيس تحيات العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين ويؤكد أن الزيارة الحالية استمرار للعلاقة الوثيقة والمتميزة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد

 
ـ إعلام الرياض يبرز حفاوة استقبال «السيسى» لـ «بن سلمان»
 

ـ تعاون القاهرة والرياض لإنشاء محطة كهربائية بـ 2 مليار دولار

 
ـ رؤساء تحرير الصحف والقنوات السعودية فى ضيافة «اليوم السابع»
 
cover
 

 


إضافة تعليق

محمد بن سلمان

ولى العهد

السيسي

السعودية

مصر

القاهرة

الرياض




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة