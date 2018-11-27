استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.. ولى العهد يُعرب عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة خلال الزيارة.. استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. السيسى لولى العهد السعودى: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. مباحثات الرئيس و«بن سلمان» أكدت: تعظيم التعاون بين البلدين دعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ ولى العهد يُعرب عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة خلال الزيارة.. استقبال رسمى وشعبى حافل للأمير محمد بن سلمان.. السيسى لولى العهد السعودى: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. مباحثات الرئيس و«بن سلمان» أكدت: تعظيم التعاون بين البلدين دعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى

ـ لقاء ثنائى بين السيسى وبن سلمان أعقبه جلسة مباحثات موسعة.. المباحثات تناولت تعزيز المصالح بين البلدين والشعبين الشقيقين خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.. ومواجهة التدخلات الخارجية فى الشؤون السيادية لدول المنطقة

ـ الرئيس اصطحب ولى العهد السعودى إلى مطار القاهرة لتوديعه.. بن سلمان ينقل للرئيس تحيات العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين ويؤكد أن الزيارة الحالية استمرار للعلاقة الوثيقة والمتميزة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد

ـ إعلام الرياض يبرز حفاوة استقبال «السيسى» لـ «بن سلمان»

ـ تعاون القاهرة والرياض لإنشاء محطة كهربائية بـ 2 مليار دولار

ـ رؤساء تحرير الصحف والقنوات السعودية فى ضيافة «اليوم السابع»