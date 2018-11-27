استعدادات مكثفة بالمطار لمغادرة ولى العهد السعودى بعد لقائه الرئيس السيسى

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادات مكثفة، وذلك استعدادا لمغادرة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، وشددت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، من إجراءاتها الأمنية بمحيط المطار، وانتشرت عناصر الأمن على الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، بقصر الاتحادية.