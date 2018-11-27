استبعاد مدير مدرسة جرجا الزراعية و3 وكلاء بعد وفاة طالب صعقا بالكهرباء

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمهندس محمود عجمى مدير التعليم الفنى بسوهاج استبعاد مدير مدرسة جرجا الثانوية الزراعية بجرجا و3 وكلاء بنفس المدرسة ومدرس العملى ومشرف الأمن عن العمل بسبب الإهمال وذلك عقب وفاة طالب صعقا بالكهرباء داخل المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية بدائرة قسم جرجا صعقا بالكهرباء داخل المدرسة.

وعلى الفور أنتقل مأمور قسم شرطة جرجا والرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا والرائد أحمد عبد البديع معاون أول مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين وفاة الطالب محمد حسين شحاتة طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى بمدرسة الثانوية الزراعية أثناء أدائه لحصة العملى بالمدرسة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب الطب الشرعى والتصريح بالدفن عقب بيان سبب الوفاة.