اجتماع مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى.. الخميس

أعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى، عن اجتماع مجلس إداراته يوم الخميس المقبل الموافق 29 نوفمبر الجارى، وفقاً لأجندة مواعيد اجتماعات الإدارة، ولم يوضح البنك أجندة الاجتماع.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامى المصرى خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018، إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحقق أرباحا بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017 بنسبة 72% على أساس سنوى، نتيجة زيادة الأوعية الادخارية.

وأرجع البنك، ارتفاع أرباحه إلى زيادة الأوعية الادخارية بأكثر من 5 مليارات جنيه، والتى أثرت على زيادة التوظيفات وبالتالى زيادة الأرباح.